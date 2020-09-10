Крановые весы | Завод Урал-Кран
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Мы предлагаем купить оборудование для измерения массы различных грузов номинальной грузоподъемностью от 1 до 20 тонн. Это простая надежная техника, изготовленная на современном высокотехнологичном оборудовании.
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Стоимость:
Цена на крановые весы зависит от грузоподъемности модели, области применения, функциональных возможностей, стоимости комплектующих и общих издержек, что несет организация при ее изготовлении и продаже.
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Видео крановых весов серии КВ
Видео крановых весов серии КВП
Гидравлическая тележка с весами
Платформенные весы
Область применения:
Крановые весы – это промышленное оборудование. При этом слово «крановые» упоминается в названии неслучайно, ведь чаще всего этот прибор используется именно на подъемных кранах.
Данное устройство крепятся на крюк крана, а к ним в свою очередь подвешивается груз, параметры которого требуется установить. Максимальная грузоподъемность в 20 тонн говорит о том, что целевая сфера применения этого оборудования – крупные производственные и торговые предприятия.
Крановые весы широко используются в ежедневной практике фирм, занимающихся торговлей химикатами, строительными смесями, цементом, то есть товарами, продаваемыми «на вес».
Устройства, рассчитанные на грузы до 10 т, используются в крупных транспортных фирмах, перевозящих негабаритные грузы сложной конструкции. Нашими постоянными клиентами также являются предприятия, работающие в сфере переработки вторсырья и металлолома.
Однако крановые весы можно использовать не только при помощи подъемного крана. Их можно подвесить к крюку электрической или ручной тали соответствующей грузоподъемности, либо к балке консольного крана.
Крановые весы: классификация
Устройства для измерения веса грузов серии КВ состоят из трех основных частей – крюка, специального кольца и корпуса. По функционалу крановые весы делятся на три категории:
1. Обычное исполнение
2. Жаропрочное исполнение для горячих цехов
3. С индикацией на пульте
Изделие каждой категории можно дополнить различными возможностями – от печати этикеток до передачи данных по Интернету.
Крановые весы в цифрах:
· 19500 и 23500 рублей. Это самая низкая цена в России на самые популярные модели весов 5 и 10 т. Крановые весы недорого – реальность!
· 25 %. Именно такой запас прочности мы закладываем в свои изделия. Нередки ситуации, когда показатель поднимаемого груза известен лишь приблизительно. Для того чтобы Вы могли избежать перегруза и связанных с ним аварийных ситуаций, крановые весы позволяют взвесить груз тяжелее номинала на 25 процентов, а это существенный запас прочности!
· 3-5 секунд. Столько необходимо электронике весов, чтобы определить массу груза. Разумеется, речь идет о ситуации, когда груз закреплен правильно и стабилен – не вращается и не болтается.
· 4-25 килограммов. Столько весят крановые весы, что совсем немного для приборов исключительной прочности, способных взвешивать грузы массой до 20 с лишним тонн (с учетом запаса прочности). Столь скромный вес позволяет монтировать и обслуживать крановые весы одному человеку.
· 15 %. Именно столько составляет максимально допустимый износ грузового крюка весов.
· 20 метров составляет радиус действия пульта дистанционного управления. Этого более чем достаточно, чтобы занять безопасное положение поодаль от поднимаемого груза и одновременно видеть цифры на экране.
· 4-5 часов потребуется для полной зарядки аккумуляторной батареи. Это значит, что после рабочего дня достаточно поставить крановые весы 5 т на ночную подзарядку, чтобы уже утром они были готовы к работе.
· 80 часов без перерыва – столько функционирует аппаратура КВ на одной зарядке аккумулятора (если они используются в оптимальных условиях).
· 24 часа. Столько времени потребуется для отгрузки купленной Вами продукции. Крановые весы – быстрая доставка возможна!
Технические характеристики
Класс точности изделия
OIML-3
Скорость выдачи показаний
2-5 секунд
Максимальная перегрузка
25%
Сигнал перегрузки
есть
Батарея
6 вольт
Условия эксплуатации
От -20 до +40С
Время непрерывной работы аккумулятора, на одной подзарядке
Более 3,5 дней
Крановые весы: принцип действия
Используя крановые весы, надо знать, что механизм их работы заключается в подаче нагрузки на тензорный датчик (упругий электронный элемент), который расположен внутри корпуса и преобразует деформацию, возникающую от нагрузки при взвешивании, в цифровой сигнал через специальный контроллер. Результат крановые весы выводят на светодиодный экран.
Калибровка по вычислению сопротивления тензорного датчика и его настройки осуществляются на заводе «Урал-Кран» специальными гирями для точного определения массы поднимаемых грузов.
Что умеют делать крановые весы?
Продукция оснащена широким арсеналом вспомогательных функций, среди них – тарирование (способность вычитать вес тары), калькулятор(вычисление количества поднятых грузов и сложение их массы), настройка яркости дисплея, включение энергосберегающей функции и управление ДУ.
Также, покупая крановые весы, надо учесть, что при их использовании возможно осуществление калибровки, это настройка корректировки показаний датчика, которая может понадобиться со временем.
Крановые весы: срок службы и гарантия
Все заводы-изготовители дают стандартную гарантию на крановые весы сроком в 12 месяцев со дня их продажи потребителю. Средний срок эксплуатации составляет 84-120 месяцев.
Крановые весы: что входит в их комплектацию?
В стандартный комплект поставки входят:
- крановые весы для измерения массы грузов
- зарядное устройство
- пульт дистанционного управления
- технический паспорт изделия
Крановые весы упаковываются в качественную картонную коробку с пенопластовыми уплотнителями, что надежно защищает их при перевозке и хранении.
Ремонт крановых весов
Как и любое электромеханическое оборудование, крановые весы можно отремонтировать путём замены вышедших из строя деталей. По истечении гарантийного срока Вы можете осуществлять ремонт, привлекая сторонние организации, либо обратиться в наш сервисный центр.
Запасные части
Приобретя крановые весы, Вы в дальнейшем всегда сможете заказать в нашей компании их основные запчасти: дистанционный пульт управления, аккумулятор, крюк, кольцо, светодиодное табло или другую деталь по согласованию с менеджерами.
Как купить крановые весы?
1. Отправить заявку на крановые весы на контактную электронную почту. Укажите нужную Вам модель весоизмерительных аппаратов класса КВ, их количество, и задайте любые интересующие Вас вопросы. Не забудьте приложить реквизиты Вашей компании для выставления счета.
2. Оплатите выставленный счет. Укажите адрес, куда нужно доставить крановые весы.
3. Если Вы находитесь в Челябинске, то Вы сможете получить крановые весы в офисе компании. Если Вы находитесь в любом другом городе, то мы отправим заказ на Ваш адрес транспортной компанией.
Пункты выдачи продукции
Город
Адрес
Челябинск
ул. Городская, 63
Москва
Лобненская ул., 19
Санкт-Петербург
1-й Верхний пер., 12б
Новосибирск
Северный проезд, 37/5
Екатеринбург
Таганская ул., 61
Нижний Новгород
Московское ш., 53
Казань
Аделя Кутуя ул.,152
Омск
Омская, 222
Самара
Демократическая ул., 45а
Ростов-на-Дону
Малиновского ул., 4
Уфа
Майкопская ул., 60
Красноярск
Северное ш., 18
Пермь
Промышленная ул., 108
Воронеж
Торпедо ул., 45в
Волгоград
Гумрак, Моторная ул., 9а
Краснодар
ул. Александра Покрышкина, 2/13
Саратов
Крымский проезд, 8
Набережные Челны
Хлебный проезд, 30
Чебоксары
Канашское ш., 7/1
Тюмень
Коммунистическая ул., 47
Калуга
Грабцевское ш.,107
Калининград
Московский пр., 184
Казахстан, г. Нур-Султан
Алаш ш., 22/1
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