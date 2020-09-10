Крановые весы | Завод Урал-Кран

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Крановые весы завода Урал-Кран – это высококачественная сертифицированная продукция от изготовителя по действительно низким оптовым ценам!

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Мы предлагаем купить оборудование для измерения массы различных грузов номинальной грузоподъемностью от 1 до 20 тонн. Это простая надежная техника, изготовленная на современном высокотехнологичном оборудовании.

Крановые весы обладают высоким качеством, благодаря полному контролю всех производственных операций. Мы сотрудничаем с крупными транспортными компаниями РФ, поэтому продукция доставляются в любой населённый пункт так быстро, насколько это возможно технически.

Являясь изготовителями широкого спектра сертифицированного промышленного оборудования, мы предлагаем лучшие условия и расценки на всю линейку выпускаемых изделий. Ознакомиться с полным перечнем изготавливаемых товаров можно на наших сайтах в разделе Контакты.

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Стоимость:

Цена на крановые весы зависит от грузоподъемности модели, области применения, функциональных возможностей, стоимости комплектующих и общих издержек, что несет организация при ее изготовлении и продаже.

Подробная информация о ценах и возможных скидках представлена в разделе Прайс-Лист.

Видео крановых весов серии КВ

Видео крановых весов серии КВП

Гидравлическая тележка с весами

Платформенные весы

Область применения:

Крановые весы – это промышленное оборудование. При этом слово «крановые» упоминается в названии неслучайно, ведь чаще всего этот прибор используется именно на подъемных кранах.

Данное устройство крепятся на крюк крана, а к ним в свою очередь подвешивается груз, параметры которого требуется установить. Максимальная грузоподъемность в 20 тонн говорит о том, что целевая сфера применения этого оборудования – крупные производственные и торговые предприятия.

Крановые весы широко используются в ежедневной практике фирм, занимающихся торговлей химикатами, строительными смесями, цементом, то есть товарами, продаваемыми «на вес».

Устройства, рассчитанные на грузы до 10 т, используются в крупных транспортных фирмах, перевозящих негабаритные грузы сложной конструкции. Нашими постоянными клиентами также являются предприятия, работающие в сфере переработки вторсырья и металлолома.

Однако крановые весы можно использовать не только при помощи подъемного крана. Их можно подвесить к крюку электрической или ручной тали соответствующей грузоподъемности, либо к балке консольного крана.

Крановые весы: классификация

Устройства для измерения веса грузов серии КВ состоят из трех основных частей – крюка, специального кольца и корпуса. По функционалу крановые весы делятся на три категории:

1. Обычное исполнение

2. Жаропрочное исполнение для горячих цехов

3. С индикацией на пульте

Изделие каждой категории можно дополнить различными возможностями – от печати этикеток до передачи данных по Интернету.

Крановые весы в цифрах:

· 19500 и 23500 рублей. Это самая низкая цена в России на самые популярные модели весов 5 и 10 т. Крановые весы недорого – реальность!

· 25 %. Именно такой запас прочности мы закладываем в свои изделия. Нередки ситуации, когда показатель поднимаемого груза известен лишь приблизительно. Для того чтобы Вы могли избежать перегруза и связанных с ним аварийных ситуаций, крановые весы позволяют взвесить груз тяжелее номинала на 25 процентов, а это существенный запас прочности!

· 3-5 секунд. Столько необходимо электронике весов, чтобы определить массу груза. Разумеется, речь идет о ситуации, когда груз закреплен правильно и стабилен – не вращается и не болтается.

· 4-25 килограммов. Столько весят крановые весы, что совсем немного для приборов исключительной прочности, способных взвешивать грузы массой до 20 с лишним тонн (с учетом запаса прочности). Столь скромный вес позволяет монтировать и обслуживать крановые весы одному человеку.

· 15 %. Именно столько составляет максимально допустимый износ грузового крюка весов.

· 20 метров составляет радиус действия пульта дистанционного управления. Этого более чем достаточно, чтобы занять безопасное положение поодаль от поднимаемого груза и одновременно видеть цифры на экране.

· 4-5 часов потребуется для полной зарядки аккумуляторной батареи. Это значит, что после рабочего дня достаточно поставить крановые весы 5 т на ночную подзарядку, чтобы уже утром они были готовы к работе.

· 80 часов без перерыва – столько функционирует аппаратура КВ на одной зарядке аккумулятора (если они используются в оптимальных условиях).

· 24 часа. Столько времени потребуется для отгрузки купленной Вами продукции. Крановые весы – быстрая доставка возможна!





Технические характеристики

Класс точности изделия OIML-3 Скорость выдачи показаний 2-5 секунд Максимальная перегрузка 25% Сигнал перегрузки есть Батарея 6 вольт Условия эксплуатации От -20 до +40С Время непрерывной работы аккумулятора, на одной подзарядке Более 3,5 дней

Крановые весы: принцип действия

Используя крановые весы, надо знать, что механизм их работы заключается в подаче нагрузки на тензорный датчик (упругий электронный элемент), который расположен внутри корпуса и преобразует деформацию, возникающую от нагрузки при взвешивании, в цифровой сигнал через специальный контроллер. Результат крановые весы выводят на светодиодный экран.

Калибровка по вычислению сопротивления тензорного датчика и его настройки осуществляются на заводе «Урал-Кран» специальными гирями для точного определения массы поднимаемых грузов.

Что умеют делать крановые весы?

Продукция оснащена широким арсеналом вспомогательных функций, среди них – тарирование (способность вычитать вес тары), калькулятор(вычисление количества поднятых грузов и сложение их массы), настройка яркости дисплея, включение энергосберегающей функции и управление ДУ.

Также, покупая крановые весы, надо учесть, что при их использовании возможно осуществление калибровки, это настройка корректировки показаний датчика, которая может понадобиться со временем.

Крановые весы: срок службы и гарантия

Все заводы-изготовители дают стандартную гарантию на крановые весы сроком в 12 месяцев со дня их продажи потребителю. Средний срок эксплуатации составляет 84-120 месяцев.

Крановые весы: что входит в их комплектацию?

В стандартный комплект поставки входят:

- крановые весы для измерения массы грузов

- зарядное устройство

- пульт дистанционного управления

- технический паспорт изделия

Крановые весы упаковываются в качественную картонную коробку с пенопластовыми уплотнителями, что надежно защищает их при перевозке и хранении.

Ремонт крановых весов

Как и любое электромеханическое оборудование, крановые весы можно отремонтировать путём замены вышедших из строя деталей. По истечении гарантийного срока Вы можете осуществлять ремонт, привлекая сторонние организации, либо обратиться в наш сервисный центр.

Запасные части

Приобретя крановые весы, Вы в дальнейшем всегда сможете заказать в нашей компании их основные запчасти: дистанционный пульт управления, аккумулятор, крюк, кольцо, светодиодное табло или другую деталь по согласованию с менеджерами.

Как купить крановые весы?

1. Отправить заявку на крановые весы на контактную электронную почту. Укажите нужную Вам модель весоизмерительных аппаратов класса КВ, их количество, и задайте любые интересующие Вас вопросы. Не забудьте приложить реквизиты Вашей компании для выставления счета.

2. Оплатите выставленный счет. Укажите адрес, куда нужно доставить крановые весы.

3. Если Вы находитесь в Челябинске, то Вы сможете получить крановые весы в офисе компании. Если Вы находитесь в любом другом городе, то мы отправим заказ на Ваш адрес транспортной компанией.

Пункты выдачи продукции

Город Адрес Челябинск ул. Городская, 63 Москва Лобненская ул., 19 Санкт-Петербург 1-й Верхний пер., 12б Новосибирск Северный проезд, 37/5 Екатеринбург Таганская ул., 61 Нижний Новгород Московское ш., 53 Казань Аделя Кутуя ул.,152 Омск Омская, 222 Самара Демократическая ул., 45а Ростов-на-Дону Малиновского ул., 4 Уфа Майкопская ул., 60 Красноярск Северное ш., 18 Пермь Промышленная ул., 108 Воронеж Торпедо ул., 45в Волгоград Гумрак, Моторная ул., 9а Краснодар ул. Александра Покрышкина, 2/13 Саратов Крымский проезд, 8 Набережные Челны Хлебный проезд, 30 Чебоксары Канашское ш., 7/1 Тюмень Коммунистическая ул., 47 Калуга Грабцевское ш.,107 Калининград Московский пр., 184 Казахстан, г. Нур-Султан Алаш ш., 22/1

Крановые весы, выпускаемые заводом Урал-Кран, - гарантия неизменного качества и стабильной работы!